Haberler

Sivas Şarkışla'da 19 yıl 9 ay cezalı firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Şarkışla'da 19 yıl 9 ay cezalı firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 3 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin uygulamasında yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde hakkında, zimmet suçlaması ile 12 yıl 6 ay, mühürde sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı. İ.D. gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde

Hatay Milletvekili Çalışkan: 44. ayda insanlar hala konteynerlerde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler

Havaalanına kadar gidip ayaklarına kapandılar ama yine de ikna olmadı
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam