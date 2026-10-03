Sivas-Malatya yolunda kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi, 9 kişi yaralandı

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Sivas'ta yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö. idaresindeki 55 KC 270 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücünün yanı sıra yolcular O.D., M.T.B., Y.T., S.Ö., G.Ö., R.F., E.Ö. ve G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı