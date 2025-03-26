Sivas-Malatya Karayolu'nda Midibüs Tıra Çarptı: 10 Yaralı
Sivas-Malatya Karayolu Yağdonduran tünelinde meydana gelen kazada yolcu midibüsü, sollama yaparken tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Sivas- Malatya Karayolu Yağdonduran tünelinde bir yolcu midibüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sularında Sivas-Malatya Karayolu Yağdonduran tüneli içerisinde yaşandı. Kangal yönünde giden yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa