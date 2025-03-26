Sivas-Malatya Karayolu'nda Midibüs Tıra Çarptı: 10 Yaralı

Sivas- Malatya Karayolu Yağdonduran tünelinde bir yolcu midibüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sularında Sivas-Malatya Karayolu Yağdonduran tüneli içerisinde yaşandı. Kangal yönünde giden yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. - SİVAS