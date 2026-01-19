Haberler

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu
Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonrası Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Sivas'ın bazı kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı, beraberinde olumsuzlukları getirdi. Ulaş ilçesinde etkisini gösteren tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Sivas-Malatya kara yolu, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Kara yolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

