Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularıyla mahsur kalan sürücü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir sürücü, sel sularının ortasında mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur sonrası Gemerek ilçesinde sel etkili oldu. Hacıyusuf, Kartalkaya, Yeşilöz, Durgunsu, Seydinali, Yeniköy, Küçüktuzhisar ve Karaerkek köyüne giden grup yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapanırken bazı tarım arazileri de zarar gördü. Selin getirdiği toprak yığını yolu kapatınca sürücüler ilerleyemedi. Kamyon içerisinde mahsur kalan sürücü o anları kayda aldı. Etkisi azalan sel sonrası ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. - SİVAS