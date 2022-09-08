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Son dakika haberleri! Kız istemeye giderken feci kaza: 5'i ağır 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Kız istemeye giderken feci kaza: 5'i ağır 7 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'dan Sivas'a kız istemeye giden aileleri taşıyan aracın bariyerlere çarptığı kazada 5'i ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'dan Sivas'a kız istemeye giden aileleri taşıyan aracın bariyerlere çarptığı kazada 5'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada Cuma T. (54) yönetimindeki 31 AJH 840 plakalı Fiat marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla attı. Şoför ve araçta bulunan B.K., Y.T., M.T., E.Ş., N.Ş.ve R.B. yaralandı. Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ilk etapta Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 5 yaralı Sivas'a sevk edildi. Araçta bulunanların Hatay'dan kız istemek için Sivas'a geldikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan R.B.' isimli genç kadının hamile olduğu belirtildi. Yaralananlarda 4'ünün ise çocuk olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla Hatay Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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