Sivas Gürün'de tünel inşaatında geri manevra yapan kamyon kalıp ustasını öldürdü

Sivas'ın Gürün ilçesinde inşaat alanında geri manevra yapan kamyonun çarptığı kalıp ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçesine bağlı Beldibi köyü yakınlarında devam eden Arapgir Tüneli inşaatı alanından akşam saatlerinde çıkmak için geri manevra yapan H.K. (66) yönetimindeki kamyon, inşaat alanında bulunan kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Hasan Karacalı hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı