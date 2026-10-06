Sivas Gürün'de ceviz ağacından düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Sivas Gürün'de ceviz ağacından düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kişi için 112'den yardım istendi ancak sağlık ekipleri olay yerine vardığında kişinin öldüğü anlaşıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı köyü Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki Muhammet Takçı, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Takçı için 112'den yardım istendi. Sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında yaşlı vatandaşın ölmüş olduğu anlaşıldı. Takçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Matalya'ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı