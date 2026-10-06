Haberler

Sivas Gürün'de ceviz ağacından düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kişi için 112'den yardım istendi ancak sağlık ekipleri olay yerine vardığında kişinin öldüğü anlaşıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı köyü Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki Muhammet Takçı, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Takçı için 112'den yardım istendi. Sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında yaşlı vatandaşın ölmüş olduğu anlaşıldı. Takçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Matalya'ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Spalletti'den Salah için iddialı yorum

Salah için yaptığı yorum öyle böyle değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı

Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi

"Yatırımcılar fonlardan çıkıp oraya yöneldi"
Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da tutuklanan 2 CHP'li belediye başkanıyla ilgili yeni karar