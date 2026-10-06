Sivas Gürün'de ceviz ağacından düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı köyü Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki Muhammet Takçı, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Takçı için 112'den yardım istendi. Sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında yaşlı vatandaşın ölmüş olduğu anlaşıldı. Takçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Matalya'ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı