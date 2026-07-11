Sivas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 14.12'de merkez üssü Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı köyü olan 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile çevre köylerde hafif şekilde hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İlgili ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı