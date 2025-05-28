Sivas'a Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Astsubay Emre Polat Şehit Oldu

Sivas'a şehit ateşi düştü, baba ocağına Türk bayrağı asıldı

SİVAS - Ankara'nın Haymana ilçesinde aranan bir şahsı takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emre Polat'ın baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Ankara'da bir suçluyu takip ettiği sırada dengesini kaybeden Jandarma Astsubay Emre Polat eğimli arazide düşerek ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sivas nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Emre Polat'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.