Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas 3. sayfa haberleri | Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas 3. sayfa haberleri | Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas haberler... Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Yenişehir Mahallesinde Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 ADC 789 plakalı Nissan marka otomobil ile O.K. yönetimindeki 34 EL 6219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir kişi araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yolcu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title