Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıva yapan 31 yaşındaki İsa Aktaş, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Samsun'un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aktaş, hastaneye kaldırıldı. İsa Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title