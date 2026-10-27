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Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye tekme attı

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Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye tekme attı Haber Videosunu İzle
Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye tekme attı
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Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisinin karşısındaki kişiye tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, durak girişinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, bazı vatandaşlar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yaşanan kavga çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı, kavgayı ayıranların ise güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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