Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur soruşturmasında 10 yıl sonra cinayet itirafı

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce apartmanının önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un faili meçhul kalan cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Yeniden açılan soruşturmada güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile azmettirici oldukları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bülent G.'nin emniyete verdiği ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken, "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

Olay, 24 Mart 2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokakta meydana gelmişti. 'Mezdeke' adlı dans grubunun üyesi olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur, ikamet ettiği apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından silah ile birden fazla ateş edilerek öldürülmüştü. Olay yerinde bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silah ile eşleştirilemedi.

2017'de Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçe üzerine, Aynur Kanbur'un akrabaları olan Fazlı K. Serdar K. ve Yüksel K. hakkında ekiplerce inceleme başlatıldı. Şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u 'Bizim sülaleden dansöz çıkmaz' diyerek tehdit ettikleri iddiası üzerine HTS kayıtları geriye dönük incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin telefonlarının olaydan önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar kapalı kaldığı belirlendi. Şüphelilerden Yüksel K.'nın ise olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, ancak olay anında onunda telefonun kapalı olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulması sonrası Aynur Kanbur dosyası tekrardan ele alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tekrardan inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin cinayet sonrası Avcılar'dan metrobüse bindiğini ve akbil kullanımı üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin Bülent G. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Bülent G.'nin HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonunu olaydan önce kapattığını ve ertesi gün öğlen saatlerinde açtığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile olayı azmettirdikleri iddiasıyla Fazlı K. ve Serdar K. hakkında arama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bülent G.'nin emniyete verdiği ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf ettiği, cinayette kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Bülent G.'nin sorgusunda "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Son olarak maktul Aynur Kanbur ile cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent G.'nin akraba olduğu belirlendi. Şüpheli Bülent G.'nin olayda kullandığı silahı denize attığı öğrenildi. Bülent G.'nin daha önce, "yaralama" ve "silah bulundurma" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı