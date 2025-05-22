Şişli'de Yangın: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Koca Mansur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dumanların yoğunlaşması üzerine vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç girişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın üst katlara sirayet etmeden söndürüldü. Müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Gökçen'in yakınları olay yerine koştu.

Gökçen'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu orguna götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına tüple ilk müdahaleyi yapan Ömer Yüksel, "Cam paylayınca ben hemen içeri koştum ve yangın söndürme tüpü aldım. İlk müdahaleyi ben yaptım. Sadece ben değil komşular da müdahale etti. Yaklaşık 8 tane tüple müdahale etmeye çalıştık. Ama söndüremedik. Sönmesine çok az kalmıştı. İtfaiye ekipleri çabuk geldi hemen söndürdüler. Deniz isminde yaşlı bir kadın rahmetli oldu" diye konuştu - İSTANBUL