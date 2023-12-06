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Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Şişli'de Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli'de, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 110 gram paketlenmiş mariuhana,, 39 parça satışa hazır 107 gram mariuhana, 5 parça satışa hazır 4 gram taş kokain ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, farklı suçlardan kayıtları bulunan iki şahsa yönelik Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından "Narvas Uygulaması" kapsamında operasyon düzenlendi. Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.K ve Y.Y.Y isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada; 110 gram paketlenmiş mariuhana,, 39 parça satışa hazır 107 gram mariuhana, 5 parça satışa hazır 4 gram taş kokain, 9 bin 305 lira ile 300 dolar para, 1 adet cep telefonu, hassas terazi ve narkotik madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y.Y ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Kağıthane Şişli Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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