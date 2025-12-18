Erzincanlı genç kazada hayatını kaybetti
İstanbul Şişli'de bir otomobilin yayalara çarptığı kazada Erzincan İliçli Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şişli'de dün meydana gelen trafik kazasında hızla gelen bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada o sırada köpeğini dolaştıran Erzincan İliç nüfusuna kayıtlı kuaförlük yapan Hakan Dündar ile Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa