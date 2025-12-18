Erzincanlı genç kazada hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de bir otomobilin yayalara çarptığı kazada Erzincan İliçli Hakan Dündar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şişli'de dün meydana gelen trafik kazasında hızla gelen bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada o sırada köpeğini dolaştıran Erzincan İliç nüfusuna kayıtlı kuaförlük yapan Hakan Dündar ile Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. - ERZİNCAN