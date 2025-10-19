Haberler

Şişli'de Trafik Kaçakçısı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şişli'de makas atarak ilerleyen sürücü E.Ö., başka bir araca çarptıktan sonra yakalandı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, adli işlem başlatıldı.

Şişli'de diğer araçlara makas atarak ilerleyen ve bir araca çarpan sürücü gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube ekiplerince yakalanan sürücüye idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Şişli Mecidiyeköy D-100 karayolu Çağlayan Mevkii üzerinde E.Ö. (26), seyir halindeyken diğer araçlara makas atarak ilerledi. Hem kendi, hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahıs, şerit değiştirdiği sırada bir araca çarptı. Yaşanan kazaya rağmen ilerlemeye devam eden sürücünün o anları, bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerince otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yakalanan şahsa idari para cezası

Yürütülen çalışmalar neticesinde E.Ö., ekiplerce aracıyla beraber yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs hakkında, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından idari para cezası uygulandı. Öte yandan olaya ilişkin 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'mala zarar verme' suçlarında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


