Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi

Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi
Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Şişli'de iki kadın taksi ücretini ödemeden kaçtı.
  • Kadınlar arasında çıkan tartışma sonrası bir kadın taksiden indi.
  • Diğer kadın Maslak'a gittikten sonra ücret ödemeden araçtan uzaklaştı.

İstanbul Şişli'de yaşanan olayda, iki kadın gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri taksinin ücretini ödemeden kaçtı.

KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti.

"BANA NE" DEYİP KAÇTI

Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
