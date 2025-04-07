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Şişli'de Silahlı Saldırı: Hamile Kadın ve Yanındaki Adam Hayatını Kaybetti

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İstanbul'un Şişli ilçesinde, apartmana giren maskeli saldırganlar tarafından hamile bir kadın ve yanındaki adam silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şişli'de silahlı saldırı: Hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler

İSTANBUL - Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Şişli'de Silahlı Saldırı: Hamile Kadın ve Yanındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - 3.Sayfa
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