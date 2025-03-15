Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Şişli'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Şişli'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de tadilat için gittiği daireden çıkarken yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan Taşdan K. yaşamını yitirdi.

Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde daireye tadilat amacıyla gelen Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracının yanına gitti. Bu sırada yeğeni olduğu iddia edilen Caner K., Taşdan K.'ya ateş ederek kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Taşdan K., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdan K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Caner K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Her şey bir maçta başına geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
img

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.