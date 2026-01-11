Şişli'de iş yerini kurşun yağmuruna tutan şahıslar saklandıkları 'zula ev'de yakalandı

Şişli'de bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan ve olay sonrası 'zula ev' olarak tabir edilen evde saklanmalarına yardım eden toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Şişli'de 31 Aralık 2025 tarihinde 2 şahıs, gözlerine kestirdikleri bir iş yerinin çevresinde bir süre keşif yaptı. Şahıslardan biri, bir süre sonra iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Eylem sonrası olay yerinden kaçan şahıslar, bir araca binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis ekipleri, 1 Ocak günü şahısların 'zula ev' olarak tabir ettiği ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda silahlı eylemi gerçekleştiren Z.K.Y. (22) ile olay anında gözetleme yaptığı tespit edilen M.H. (27) gözaltına alındı. Öte yandan, Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen ve arama kaydı bulunan İ.T. (21) de aynı adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 220 adet fişek ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin saklanmalarına yardım ettiği belirlenen Z.A., R.E. ve V.K. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, 5 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K.Y., İ.T. ve M.H., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Z.A., R.E. ve V.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL