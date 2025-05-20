Şişli'de Saldırgan Polise Ateş Açtı, Gözaltına Alındı

Şişli'de Saldırgan Polise Ateş Açtı, Gözaltına Alındı
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Şişli'de Saldırgan Polise Ateş Açtı, Gözaltına Alındı
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Şişli'de sokak ortasında rastgele ateş açan bir kişi, polislere de ateş açtıktan sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Şişli'de etrafa ve polise ateş açan saldırgan gözaltına alındı

Önce etrafa rastgele ateş açtı, ardından polislerle çatışmaya girdi

İSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında etrafa rastgele ateş açan bir kişi kendisini durdurmaya çalışan polislere de ateş ettikten sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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