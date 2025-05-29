Şişli'de Restoranda Yangın: İki Bina Zarar Gördü

Şişli'de Restoranda Yangın: İki Bina Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir restoranda başlayan yangın, havalandırma boşluğundan yanındaki iki binaya yayıldı. Yangın nedeniyle binalar tahliye edildi, çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Şişli'de restoranda başlayan yangın havalandırma boşluğundan yayılarak yanındaki iki binaya sıçradı. Bina sakinleri yoğun dumandan etkilendi.

Yangın saat 06.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda başlayan yangın hızla yayılarak yanındaki iki binaya da sıçradı. Yangının 3 binanın ortak olan apartman boşluğundan yayıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binalar yangın sebebiyle tahliye edilirken çok sayıda apartman sakini dumandan hafif şekilde etkilendi. Tahliye edilen bina sakinleri yangını caddenin karşında izledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

Akrabaların kavgasında kan döküldü: 2 ölü, 9 yaralı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.