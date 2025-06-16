Şişli'de Rapçi Klip Çekimi Sırasında Silah Tartışması

Şişli Kuştepe'de bir rapçi ile vatandaş arasında klip çekiminde kullanılan silahların gerçek sanılmasının ardından tartışma çıktı. Silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine tartışma son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Haziran'da Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerro lakaplı bir rapçi mahallede silah kullandığı klibinin çekimini yaptı. O esnada bir vatandaş, silahı gerçek zannederek klibe müdahale etti. Mahalle sakini, çocuklara ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Müdahalenin ardından rapçi ve vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine tartışma daha fazla büyümeden son buldu. - İSTANBUL