Şişli'de plaza otoparkındaki elektrikli otomobil alevlere teslim oldu

Şişli'de bir plazanın otoparkında park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın korkuttu.

Şişli'de bir plazanın otoparkında park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi'nde bulunan bir plazanın otoparkında meydana geldi. Plazanın içinde park halindeki elektrikli bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, bölgede yoğun bir duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle Taksim Meydanı istikametinde caddede yoğun trafik yaşandı.

Otomobilde büyük çapta hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

