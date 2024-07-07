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Şişli'de Otobüs Şoförü Epilepsi Krizi Geçiren Genci Kurtardı

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Şişli'de bir otobüs şoförü, seyir halindeyken epilepsi krizi geçiren bir genci motosikletten düşerken fark ederek ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen bir başka motosikletli ise otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren genç hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de bir otobüs şoförü, seyir halindeyken epilepsi krizi geçirerek motosikletten düşen genci görünce ani fren yaptı. Otobüsün ardından gelen araç sürücüsü de durunca bir başka motosiklet otomobile çarptı.

Kaza, Zincirlikuyu'da saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şanverdi (24) arkadaşı Emre Akman'ın sürdüğü motorun arkasında seyrediyordu. Sürüş esnasında kask takmadığı öğrenilen Şanverdi epilepsi krizi geçirdi ve motosikletten yere düştü. O esnada M.K. yönetimindeki 34 HO 4001 plakalı İETT otobüsü yere düşen Şanverdi'yi son anda fark ederek ani fren yaptı. Bu sırada otobüse çarpmamak için manevra yapan 70 AAJ 157 plakalı bir başka motosikletli, seyir halindeki 34 KDK 729 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren Mehmet Şanverdi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntü alan gazetecileri engelleyen sürücü, tehditler savurdu.

"Sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum"

İkinci kazaya şahit olan ve yardıma koşan Feyzullah Geçim, "Ben motosikletimle seyir halindeyken arkamdaki motosikletin çarptığı arabanın bir önündeydim. Olayı görmedim, sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum. Motosikletlinin parmağı kesilmiş başka bir şeyi yok. Otobüs ani fren yaptı. O sırada motosiklet de arkadan vurdu. Motorcu aradan girmek istedi. Araç fren yapınca arabanın arkasına çarptı ve yere düştü" ifadelerini kullandı.

"Arkamda bayılmış"

Arkadaşının seyir halindeyken kriz geçirdiğini belirten Emre Akman, "Yolda seyir halinde arkadaşımla beraber geliyorduk. Kendisi epilepsi nöbeti geçirip arkamda bayılmış. Yere düştü. Arkadaşım da hastanede durumu iyi" diye konuştu.

"Yolcular bağırınca durdum"

Şanverdi'yi ezmekten son anda kurtulan İETT şoförü, "Kaza, ben cebe girerken sol taraftan motorun üzerinden düşmüş. Düşünce de otobüsün altına girmiş. Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı, ben de durdum. Şu anda başka bir şey yok. Polis arkadaşlar görüştü şu an durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Ben görmedim. Arabanın altına girmedi yani durduğumda yan taraftaydı. Araba geçerken çarpmış olabilir belki ama ben görmedim bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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