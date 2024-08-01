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Şişli'de Narkotik Uygulamasında 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Şişli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 2'si uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında araç kontrolü ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada 2'si uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde saat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında uyuşturucu uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, İlçe Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği tarafından 79 personel ile birlikte uyuşturucu uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik köpeği "Kobe" de hazır bulundu. Uygulama neticesinde 107 araç kontrol edilirken, 415 kişiye GBT sorgusu yapıldığı bildirildi. 13 aracın sürücüsüne ise idari para cezası kesildi. Daha önceden hakkında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 şahıs da üzerlerinde 7.1 gram sentetik uyuşturucu ve 7 adet sentetik ecza malzemesi taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Şişli Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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