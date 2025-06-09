Şişli'de Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı

Şişli'de Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli'de Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı
Haber Videosu

İstanbul Şişli'de bir motosiklet sürücüsü, U dönüşü yapan bir ticari taksi ile çarpışarak hafif yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Şişli'de taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de motosiklet sürücüsü U dönüşü yapan ticari taksi ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Okmeydanı'ndaki Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yeşil ışık yanınca ilerlemeye devam etti. Bu sırada karşı yönden gelerek kural ihlali yaparak U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP GÖRKEM AKAN - 3.Sayfa
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ablası Türk devine imza attı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için ilk mesaj
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.