Şişli'de Kozmetik Dükkânında Yangın

Şişli'de bir kozmetik dükkanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dükkanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis, sokakta güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın üst katlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL