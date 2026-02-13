Haberler

Kediyi kurtarmak için çıktıkları çatıda mahsur kalan çocukların imdadına itfaiye yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çatıda kalan iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar ve kedinin sağlık durumu iyi.

İstanbul Şişli'de, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çıktıkları çatıda mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında iki çocuk, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çatıya çıktı. Bu sırada çatının da kayganlaşmasıyla çocuklar, kurtarmak istedikleri kediyle birlikte mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyle birlikte mahsur kalan iki çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuklar ve kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu