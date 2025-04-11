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İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Evinde ağzı burnu kan içinde bulundu

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Şişli'de bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Eskişehir Mahallesi'ndedün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı. Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.

AĞZI BURNU KAN İÇİNDE BULUNDU

Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Evinde ağzı burnu kan içinde bulundu

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı. Çalışmaların ardından Hashemi'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Evinde ağzı burnu kan içinde bulundu

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İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Evinde ağzı burnu kan içinde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTekin Avci:

Iranlilar Türkiyede pavyonda fedaileri mi yapıyor kim iz8n vermiş göğsünde meyve bıçağı var ama kesi yok he

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