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Şişli'de gıda yüklü araç tünel çıkışında duvara çarptı, sürücü yaralandı

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Şişli'de gıda yüklü araç tünel çıkışında duvara çarptı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Şişli'de gıda yüklü araç tünel çıkışında duvara çarptı, sürücü yaralandı
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Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde 15.00 sıralarında gıda yüklü ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tünel çıkışında duvara çarptı. Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi yok; gıda ve sular yola savruldu.

Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gıda yüklü hafif ticari araç, tünel çıkışında virajı alamayarak duvara çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kazada araçtaki gıda ve sular yola savruldu.

Olay, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Dolmabahçe istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki gıda yüklü hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, tünel çıkışında viraj alamayarak duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Süleyman Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtaki gıda ve sular yola savruldu

Öte yandan kaza nedeniyle araçta bulunan su ve gıda ürünleri yola savruldu. Kaza sonrası tünel çıkışında trafik akışı tek şeride düşürüldü, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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