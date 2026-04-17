Haberler

Şişli'de bir sürücü genç kıza çarpmamak için bariyerlere girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de bir sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan genç bir kıza çarpmamak için manevra yapınca motosikletini kontrol edemeyerek bariyerlere çarptı. Kazada genç kız hafif yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şişli'de, bir sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kıza çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler parçalanırken, olayda bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir sürücü, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarpmamak için ani bir hamle yapınca, motosikleti kontrol edemeyerek bariyerlere savruldu. Kazanın şiddetiyle savrulan parçalar çevredeki yayalara isabet etti. Genç kızın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların ve sürücünün kimliklerinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku olayında 2. tutuklama! Bu sefer suçlama kasten öldürme
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz

"Sadece güvenlikle olmaz" deyip, yapılması gerekenleri sıraladı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku olayında 2. tutuklama! Bu sefer suçlama kasten öldürme
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba