Şişli'de Eski Eşini Vuran Rüstem Elibol ve Suç Ortakları Tutuklandı

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ile 3 suç ortağı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S (35) isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı. Kaçırılmak istenen Aksu, direnince Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da, diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Elibol ile S.Y. (33), S.S., A.B. (44) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutukladılar

Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Rüstem Elibol 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, diğer 3 şüpheli ise 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - İSTANBUL