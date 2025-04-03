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Şişli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şişli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişli'de bir eğlence mekanında çıkan kavga dışarıya taştı. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mekan içinde başlayan kavga dışarıya taşınca araçlarında bulunan silahları alan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda merminin ateşlendiği çatışmada 2 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılardan biri taksi ile bir diğeri ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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