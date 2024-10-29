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Ameliyatın ertelendiğini duyunca doktorun üzerine uçtu

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İstanbul'da bir hastanede, kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen şahıs bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı.

İstanbul Şişli'de, bir kişi tartışma sonrası doktora küfür ederek saldırdı. Banko üzerinden atlayıp doktora saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 25 Ekim'de Şişli'de faaliyet gösteren bir hastanede yaşandı. Ameliyatının ertelendiğini söyleyen doktor ile hasta arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı. Hasta yakını İ.C.A. kısa süre sonra doktora küfür ederek, saldırmaya başladı.

DOKTORA SANDALYE FIRLATTI

Şahıs, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Kaçarak uzaklaşamaya başlayan doktor olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, doktora saldıran şüpheli İ.C.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Yaralama" ve "Tehdit - Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ameliyatın ertelendiğini duyunca doktorun üzerine uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Şişli

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