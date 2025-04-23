Şişli'de Deprem Anında Yemek Yedikleri Anlar Kamerada

Şişli'de depreme aldırış etmedi, yemek yemeye böyle devam etti

İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Şili'de bir restoranda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın depremi aldırmadan yemek yemeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Şişli'de bir restoranda depreme yakalanan vatandaşlarda panikle kendini dışarıya attı. Bir vatandaş ise deprem esnasında yemek yemeye devam etti. Vatandaşın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.