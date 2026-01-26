Haberler

Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın ?işli'de çöp konteynerinde cesedinin bulunmasının ardından, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı ve cinayetin detayları araştırılıyor.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit etmiş; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşılmıştı, çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, genç kadına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının Fatih'te oturduğ binadan çıktığı görülürken buradan da Ümraniye'ye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber