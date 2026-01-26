Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.
Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın, çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunduğu olayla ilgili son görüntüleri yayınlandı. Genç kadının Fatih'teki evinden çıktığı ve Ümraniye'ye gittiği belirlendi.
Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa