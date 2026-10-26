Şişli'de çatıdan düşen genç kadının ölümünde ev arkadaşı dahil 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de çatıdan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev arkadaşı ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 6 katlı apart otelin çatı katında yaşayan Aisulu Bekmakhanova (26) isimli genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yan binanın çatısına geçerken havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden genç kadının ev arkadaşı D.B.'nin (22) ifadesine başvurdu. D.B. ifadesinde, hayatını kaybeden Bekmakhanova'nın olay öncesi dışarıda olduğunu, ardından erkek arkadaşı M.T.'nin (35) yanına gittiğini ve bir süre sonra eve döndüğünü belirtti. D.B ayrıca, sabah saatlerinde Bekmakhanova'nın binanın çatısında oturduğunu ve Bekmakhanova'ya oradan ayrılması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Bekmakhanova'nın ev arkadaşı D.B. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı