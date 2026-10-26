Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şişli'de çatıdan düşen genç kadının ölümünde ev arkadaşı dahil 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de çatıdan havalandırma boşluğuna düşerek ölen 26 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmada ev arkadaşıyla birlikte erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şahıs dahil 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Şişli'de çatıdan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev arkadaşı ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 6 katlı apart otelin çatı katında yaşayan Aisulu Bekmakhanova (26) isimli genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yan binanın çatısına geçerken havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden genç kadının ev arkadaşı D.B.'nin (22) ifadesine başvurdu. D.B. ifadesinde, hayatını kaybeden Bekmakhanova'nın olay öncesi dışarıda olduğunu, ardından erkek arkadaşı M.T.'nin (35) yanına gittiğini ve bir süre sonra eve döndüğünü belirtti. D.B ayrıca, sabah saatlerinde Bekmakhanova'nın binanın çatısında oturduğunu ve Bekmakhanova'ya oradan ayrılması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Bekmakhanova'nın ev arkadaşı D.B. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba
Pazar günü akaryakıta ÖTV zammı kapıda! Benzine 4 lira 15 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş

Akaryakıta ÖTV zammı kapıda! Benzinde artış 4 lirayı geçiyor
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı