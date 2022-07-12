Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Son dakika haberi... Şişli'de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şişli'de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, H.A. isimli sürücü 34 PR 0653 plakalı aracıyla seyir halindeyken scooter kullanan Dilara Gül'e (23) çarpmış, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise sürücü H.A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından H.A., "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Sürücü H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Elif Somuncu - 3. Sayfa Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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