Şişli'de Aile Dramı: Oğul Anne ve Babasını Bıçakladı

Şişli'de Aile Dramı: Oğul Anne ve Babasını Bıçakladı
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Şişli'de Mesut S., anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı, ancak kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Anne Yosma S.'nin durumu ağırken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumu iyi.

Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan Mesut S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Anne ve baba hastaneye kaldırılırken, annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gelen bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.'yi yaralı şekilde buldu. Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan evlat yakalandı

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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