"Kötü koku" ihbarı 85 hastalıklı kediyi kurtardı! Hayvanları alıkoyan kadına 613 bin lira ceza

İstanbul Şişli'de bir sokaktan gelen kötü koku ihbarıyla ekipler alarma geçti. Adrese giden yetkililer, istiflenmiş halde tam 85 kedi buldu. Hastalıklı hayvanlar tedavi altına alındı.

KÖTÜ KOKUNUN ARDINDAN DEPODAKİ KEDİLER ÇIKTI

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'de 25 Haziran günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalle sakinleri bölgede kötü koku nedeniyle belediyeye bir ihbarda bulundu. Ekipler gelip baktıklarında kokunun kaynağının bir depo olduğunu tespit etti. İçerde onlarca kediyi gören veteriner ekipleri durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinebildirdi.

HASTALIKLI 85 KEDİ BULUNDU

HAYDİ polisleri olay yerine gittiklerinde onları işyerinin sahibi T.K. kendilerine bu depoda kızı G.B.'nin sokaktan kedileri toplayıp getirdiği ve burada baktığını söyledi. Ekiper kapıyı açıp içeri girdiklerinde 85 adet kedinin son derece kötü şartlarda ve sağlıksız şartlarda bakıldığını hemen hepsinin de hastalıklı olduğunu tespit etti.

BAKIMLARI İHMAL EDİLEN HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri vasıtasıyla dükkan içerisinde bulunan 85 adet çeşitli ırklarda kedi muhafaza altına alındı. Haydi polisi birkaç gün sonra Veteriner İşleri Müdürlüğüne geçip, hayvanların takibini de yaptı. Burada Sorumlu Veteriner Hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi.

85 KEDİ İÇİN 613 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine HAYDİ polisi 59 yaşındaki kadın G.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14-A gereğince hayvan başına 7 bin 216 liradan toplamda 613 bin 360 lira tutarında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.