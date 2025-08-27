Şırnak'ta Yolcuya Aracın Çarpması Sonucu Ağır Yaralanma

Şırnak'ta Yolcuya Aracın Çarpması Sonucu Ağır Yaralanma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak-Cizre kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (35), bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve H.K. hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde, Cizre'den Şırnak'a doğru seyir halinde olan Mikail Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen Skoda marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (35) isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan H.K. ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.