Şırnak'ta Yolcuya Aracın Çarpması Sonucu Ağır Yaralanma

Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde, Cizre'den Şırnak'a doğru seyir halinde olan Mikail Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen Skoda marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (35) isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan H.K. ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK