Şırnak'ta yoğun kar ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Güncelleme:
Şırnak merkezde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek zincirleme trafik kazalarına yol açtı. Olay yerine giden trafik polisi aracı da buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şırnak merkezde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kent merkezinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kazaya müdahale etmek ve sürücülere yardımcı olmak üzere olay yerine ilerleyen trafik polisi aracı, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyreden ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, Şırnak merkez ve çevresinde buzlanmanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkacak sürücülerin ise zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı. - ŞIRNAK

