Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi Köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan 11 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

ODUN TOPLAYAN KÖYLÜLERİN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, Şırnak-Siirt kara yolu üzerine bulunan Kaymakamçeşmesi Köyü kırsalında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamçeşmesi sakinlerinden 11 kişi kırsal alana odun toplamak için çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Etraftakilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.