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Şırnak'ta Yeni Doğan Bebek Öldürülmesi Olayında İki Kişi Tutuklandı

Şırnak'ta Yeni Doğan Bebek Öldürülmesi Olayında İki Kişi Tutuklandı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğan bir bebeğin öldürülmesiyle ilgili olarak 24 yaşındaki A.S. kasten öldürme suçlamasıyla, iki kişi de delilleri yoklamak suçlamasıyla tutuklandı. Olay, bebeğin cesedinin bulunduğu yere yerleştirilmesiyle ortaya çıktı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni doğan bir bebeğin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Cudi Mahallesi'nde 21 Ocak'ta A.S. (24) isimli kadın, evlerine ait bahçedeki lavaboda bir kız bebek dünyaya getirmişti. A.S., bebeğinin ağzını önce eliyle kapatıp ardından bir ip ile boğarak öldürmüş, iki hafta boyunca bir termosta saklayarak gizledikten sonra Ö.O. ve H.T.'nin yardımıyla cesedi Esenli köyü yakınlarındaki boş bir araziye poşet içinde gizlemişti. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.S.'yi tespit ederek yakalamıştı. A.S., "nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla, Ö.O. ise "suç delillerini yok etme" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. H.T.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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