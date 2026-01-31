Şırnak'ta 142 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında zehir sevkiyatına büyük darbe vuruldu.

Hakkari'den batı illerine uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde şüpheli bir çekiciyi durdurdu. H.B. ve H.Y. idaresindeki çekicide yapılan detaylı aramada, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin batı illerine sevkiyat planı deşifre edilerek engellendi. Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyle, binlerce gencin hayatını karartmasının önüne geçildiği vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla süreceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemek isteyenlere asla geçit verilmeyecek" mesajı verildi.

Başarılı operasyonda görev alan polisler tebrik edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK