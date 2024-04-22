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Şırnak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, Adana'da defnedildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Baba Kurt, oğlunun bir yıl önce kendisine mezar yerini gösterdiğini söyledi.

ADANA (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde bir yıl önce babasına gösterdiği yerde toprağa verildi. Saim Kurt, oğlunun 'Ölürsem cenazemi köyüme buraya gömün' dediğini, kazadan da yarım saat önce telefonda görüştüğünü söyledi.

3 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt (35), astsubay arkadaşı Ozan Y. ile görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Cizre'ye giderken yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi bugün memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Astsubay Kurt için Bağtepe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Halil Kurt'un babası Saim Kurt, sağlık görevlilerinin yardımı ile ayakta durdu.

Astsubay Halil Kurt'un cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Gözyaşları ve dualarla oğlunu son yolculuğuna uğurlayan baba, oğluyla kaza yapmadan yarım saat önce görüştüğünü ve sonrasında da trafik kazasının yaşandığını söyledi. Baba Kurt, bir yıl önce oğlunun kendisine 'bana bir şey olursa beni köyüme gömün' diyerek mezar yerini de gösterdiğini ifade etti.

Anne Ayşe Kurt da törende gözyaşlarına hakim olamayarak, "Senin cenazen mi gelecekti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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